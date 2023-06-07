4 طلبة تغيبوا عن امتحانات الثانوية العامة في الضفة …حاضرون رغم الشهادة !

أربعة طلبة تغيبوا اليوم الثلاثاء 7/6/2023 عن امتحانات الثانوية العامة في فلسطين ، بعد أن منعهم رصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة المحتلة من الذهاب للامتحانات، ليحصلوا على شهاداتهم مبكراً وقبل كافة الطلبة .

الفتى الشهيد محمود السعدي تغيب عن مقاعد امتحانات الثانوية العامة، بعد ارتقائه في 21/11/2022 إثر إصابته برصاص الاحتلال في جنين.







الشهيد محمود السعدي (18 عاما)، ارتقى برصاص الاحتلال متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في البطن، خلال اقتحامها جنين ، حيث نعت الوزارة في حينها الطالب السعدي، وهو طالب في الثانوية العامة في مدرسة ذكور فرحات حشاد بتربية جنين.

ولم يتمكن الطالب الفتى وديع عزيز أبو رموز (16 عاما) من بلدة سلوان بالقدس المحتلة ايضاً من التوجه لقاعات الامتحانات حيث ارتقى برصاص الاحتلال في ال28 من يناير .

وكان الشهيد أبو رموز قد أصيب برصاصة في منطقة البطن بالإضافة إلى إصابة شاب آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بسلوان عقب اقتحامها للبلدة.





أصدقاء الفتى وديع أبو رموز ارتدوا صورة الشهيد خلال تقديمهم أول امتحانات الثانوية العامة، ليكون حاضراً بينهم رغم غيابه.

الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية، صادق الخضور أعلن اليوم الأربعاء 7/6/2023، عن ارتقاء 4 شهداء من طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) هذا العام، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الخضور، في تصريح صحفي: إن "29 طالبًا في سجون الاحتلال من طلبة الثانوية العامة".

ويتوجه ما يزيد عن 87 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة، اليوم، إلى قاعات الامتحانات في جميع محافظات الوطن.