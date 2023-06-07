مسؤولون فرنسيون يرفضون استقبال الوزير الإسرائيلي "سموتريتش" في باريس

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن مسؤولين فرنسيين أعربوا عن رفضهم لعقد أي استقال أو اجتماعات رسمية مع وزير مالية العدو "بتسلإيل سموتريتش" الذي يزور باريس لمدة يومين.

ووصل وزير مالية العدو "سموتريتش" إلى باريس، أمس الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين، للمشاركة في مؤتمر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبحسب القناة 13، فإن "سموتريتش" "لن يلتقي به أي مسؤول رسمي من الحكومة الفرنسية".

وتسبب وزير المالية الإسرائيلي في أزمة دبلوماسية، عند وصوله إلى باريس قبل نحو شهرين، قال: إنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني"، الأمر الذي أثار انتقادات حادة في العالم.

وفي مارس الماضي، رفض مسؤولون أمريكيون، عقد اجتماعات سياسية مع "سموتريتش" خلال زيارته لواشنطن، لحضور مؤتمر لدعم كيان العدو "إسرائيل بوندز".