دعاء قبل التوجه لامتحان التوجيهي مكتوب ومستجاب 2023

دعاء قبل امتحان للنجاح لطلبة التوجيهي مكتوب ومستجاب 2023 ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة التي جاءت في اليوم الأول من توجه مئات الآلاف من الطلبة والطالبات إلى قاعات الامتحانات حيث راينا عمليات بحث على جوجل الشهير من أجل الوصول إلى دعاء النجاح امتحان في الثانوية العامة حيث يمكن لكم الان التعرف عليها عند قراءة جميع السطور .

وفي هذه الفقرة الثانية التي نواصل فيها دعاء قبل امتحان للنجاح لطلبة التوجيهي بصيغة pdf نود ان نشير إلى أن الفريق يقوم يوميا في نشر مواضيع متعلقة في هذا الموضوع الذي يؤخذ الان حيزا واسعا بالنسبة للأهالي في جميع ربوع الوطن وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في المتابعة وهي على النحو التالي :

دعاء قبل امتحان لطبة التوجيهي 2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات دعاء قبل امتحان حيث يترتب عليكم الان المواصلة في المتابعة وهو الآتي :

أولا: في الدعاء الأول ، اللهم اكفنا ما أهمَّنا، وسهّل أمورنا، وافتح لنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

ثانيا: في الدعاء الثاني ، اللهم ألهمنا الصواب، وسدِّد يميننا، وبارك لنا في أفهامنا، وأوقاتنا.

ثالثا: في الدعاء الثالث ، اللهمَّ إني أستودعك ما حفظتُ، وما فهمت، فرُدَّهُ إلينا عند الحاجة إليه.

ادعية النجاح والتوفيق في الامتحانات 2023

وقبل أن نوضح لكم تلك الادعية نود ان نشير إلى أن المعلم محمد الحطاب قد طمأن طلبة التوجيهي ونشر بوست عبر حسابه على الفيسبوك وكتب : امتحان توجيهي غدا لوز. بإذن الله. كون غداً أول امتحان لغة عربية فقد جرت العادة أن يكون الامتحان الأول مباشر ومقبول ، اوصي طلبة توجيهي بحل الأسئلة وفق العدد المطلوب فقط وعدم حل كافة الاسئلة خصوصا أن الامتحان يمنح أسئلة اختيارية بما يسمح للطالب الإجابة على الأسئلة وفقا لما درسه في المدرسة .متفائل بموسم امتحان مريح ".

أولا: "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فاصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

ثانيا: اللهم اجعل الصعب سهلا، وذكرني ما حفظت...

ثالثا: “ويسر عليّ كل أمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

رابعا: اللهم إني أسألك يوما يسيرا زاهرا بالخير محملا بالفرح، افتح لنا أبواب الرزق ويسر لنا أمورنا يا رب العالمين.

خامسا: “اللهم الهمني علما أعرف به أمرك، وأعرف به نواهيك..

سادسا: ربي افتح لي أبواب حكمتك، وأنشر عليّ من رحمتك...

سابعا: وامنن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا.

ثامنا: اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

تاسعا: يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد أشرف المرسلين، على الله عليه وسلم، أسألك أن تكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم.

عاشرا: ارزقني يا الله الحكمة والمعرفة والعلم، وثبات الذهن والعقل والحلم.

دعاء قبل امتحان التوجيهي

دعاء ليلة الامتحان 2023

وفي سياق مقالاتنا التي نوضح فيها ادعية التيسير والنجاح في امتحانات للتوجيهي 2023 وهي التالي :

أولا: اللهم خذ بيدي في المضايق، واكشف لي وجوه الحقائق..

ثانيا: ووفقني لما تحبه وترضاه ، واعصمني من الزلل..”.

ثالثا: وألطف بي واغفر لي خطاياي، وكن جواري يا لطيف يا خبير

رابعا: اللهم افتح لنا بابك، ويسر لنا أسبابك، واصرف عنّا عذابك..

خامسا: “وأجزنا جنتك وثوابك، وارزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب .



تحميل دعاء النجاح في الامتحان PDF

ولقد وضع لكم الفريق رابط تحميل دعاء النجاح في الامتحان PDF هنـــــــا .

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل دعاء قبل امتحان لطبلة التوجيهي 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .