وكيل وزارة التعليم بغزة يعلن انطلاق امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) المرحلة الأولى

أعلن وكيل وزارة التعليم بغزة، خالد أبو ندى، اليوم الأربعاء، انطلاق المرحلة الاولى لامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي- 2023).

وأكد الوكيل أبو ندى، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم في غزة، حول انطلاق امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) 2023، أن أكثر من 38 ألف طالب وطالبة في غزة توجهوا صباحا لتقديم امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح أن عمليات التصحيح ستبدأ بعد عقد الامتحان الأول للوصول إلى النتائج في أسرع وقت.

وأضاف الوكيل، أن الوزارة جهزت 232 قاعة بكل ما يلزم من احتياجات، كما وبلغت أعداد المعلمين والمعلمات نحو 9 آلاف، منهم 6 آلاف منهم سيعملون في لجان المراقبة، و3 آلاف للتصحيح وهم من ذوي الخبرة.

وبيّن أن مصححين سيتوزعون على مركزين، وهما: مركز للتصحيح في غزة وآخر في خانيونس.

وتوجه أبو ندى، بجزيل الشكر لكل من ساند وساعد في انهاء الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة.

وطالب وسائل الاعلام عدم التعاطي مع ما يسيء لامتحانات الثانوية العامة.