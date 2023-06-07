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صور خاصة : طلاب الثانوية العامة يتوجهون لتقديم أول امتحانات اليوم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:56 ص
07 يونيو 2023
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