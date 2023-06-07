صور خاصة : طلاب الثانوية العامة يتوجهون اليوم لتقديم أول الامتحانات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:56 ص
07 يونيو 2023
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (13).JPG
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طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (18).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (17).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (16).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (15).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (14).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (13).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (12).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (11).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (9).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (10).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (8).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (7).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (6).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (5).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (4).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (3).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (2).JPG
طلبة الثانوية العامة في غزة يتوجهون لقاعات الامتحان في اليوم الأول لامتحانات التوجيهي (1).JPG
 

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