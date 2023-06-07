إطلاق نار في "أم الفحم" يصيب مواطن بجراح خطيرة

أُصيب شاب يبلغ من العمر 31 عاما فجر اليوم الأربعاء 7/8/2023 ، بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك إثر تعرضه لإطلاق نار في جريمة ارتكبت في مدينة أم الفحم.

الطاقم الطبي بين في بيان مقتضب أن الشاب المصاب، نقل من مكان ارتكاب الجريمة، فيما كانت حالته خطيرة، حيث أصيب بجروح حادة.

ووصلت قوات من الشرطة إلى المكان، وذكرت الشرطة أنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

والخميس الماضي، قتل الشاب محمد أشرف جبارين (24 عاما)، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين، في منطقة العيون في المدينة.

وتعتبر هذه الجريمة هي الثانية في أم الفحم خلال أسبوع، إذ سبق وقتل محمد عارف جعو (52 عاما)، بإطلاق نار أسفر كذلك عن إصابة امرأة بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.