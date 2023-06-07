الأرصاد الجوية: ارتفاع  الحرارة وغدا كتلة هوائية حارة وجافة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:08 ص
07 يونيو 2023
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قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية اليوم الاربعاء 7/6/2023 ، ان الطقس اليوم غائم جزئيًا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الخميس تؤثر على البلاد كتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم، حاراً وجافا ومغبرا احيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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