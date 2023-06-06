سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الأربعاء 7-6-2023

سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الأربعاء الموافق 7-6-2023 ، وعلى الفور قام فريق فلسطين اليوم في اعداد هذه المقالة التي تمكن كافة التجار والمواطنين والباعة من التعرف على اسهار الذهب في سوريا بالأسواق والتعاملات اليومية في محافظة دمشق وحلب وادلب والحسكة ويرجى من جميع زوار موقعنا من الاستمرار في متابعة ما يلي وهو الآتي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 7-6-2022

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 495,000، ومبيع: 501,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 501,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 495,000 ، مبيع: 501,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 501,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 489,000 ، مبيع: 491,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 492,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 491,000 ، مبيع: 494,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 494,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

اسعار الذهب في سوريا لحظة بلحظة

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو الآتي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 554,286 وشراء 553,143 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 508,095 وشراء 507,048 ليرة

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 485,000 وشراء 484,000 ليرة

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 415,714 وشراء 414,857 ليرة

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 323,333 وشراء 322,667 ليرة

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 277,143 شراء 276,571 ليرة

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,238,286 وشراء 17,202,743 ليرة

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستو بيع 3,880,000 وشراء 3,872,000 ليرة

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 554,285,714 وشراء 553,142,857 ليرة