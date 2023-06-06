"واتساب" تحذف مجتمع وكالة "شمس نيوز" من تطبيقها

ضمن إجراءاتها التعسفية في ملاحقة المحتوى الفلسطيني على منصاتها، حذفت شركة "ميتا"، مساء اليوم الثلاثاء 6-6-2023، مجتمع "واتساب" الخاص بوكالة "شمس نيوز" الإخبارية.

وبهذا الشأن أكد أ. عبدالرحمن السويطي مدير قسم الإعلام الرقمي في "وكالة شمس نيوز الإخبارية"، أن ما جرى من حذف لمجتمعها، يأتي في إطار الحرب التقنية التي تشنها شركة "ميتا"، بتحريض من حكومة الاحتلال.

ووصف السويطي إجراء الحظر بـ"الخطير"، وأنه يأتي في سياق محاربة المحتوى الفلسطيني، ومحاولة إخفائه، ومحاولة لعدم إيصال الرسالة الفلسطينية، رضوخاً واستجابة لإدارة الاحتلال "الإسرائيلي" في طلباتها بحجج واهية، في محاولة لاغتيال صوت الصحافة الفلسطينية رقميًا.

وقال: "بدلًا من أن تساعدنا الشركة في استثمار هذه البرمجيات لتطوير المجتمع الرقمي وخدمة المحتوى الهادف، تم إقصاؤنا دون أي اعتبار لمبادئ حرية العمل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير".

وطالب السويطي، الشركة باحترام القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير ووصول المعلومات للجمهور دون قيد أو تضييق على مختلف وسائل الاعلام.

ودعا كل المعنين بسرعة التحرك لوقف هذه الإجراءات التعسفية المجحفة بحق الاعلام الفلسطيني.

الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي تعمل شركة "ميتا" عبر تطبيقاتها المختلفة على حظر المحتوى والصفحات الفلسطينية، فقد سُجلت قيام الشركة بحذف مئات الأرقام على واتساب لصحفيين وإعلاميين فلسطينيين، دون الاستجابة لطلبات وقف التقييد والحذف ضد المحتوى الفلسطيني.

ويُشار إلى أنه تعرضت وكالة "شمس نيوز"، لإغلاق منصاتها عبر تطبيقات شركة ميتا، عدة مرات، خاصة عبر تطبيق "فيس بوك".