دعاء مستجاب قبل دخول امتحان الثانوية العامة، يستحوذ في هذه الأثناء موضوع أدعية الثانوية العامة المستجابة على اهتمام شريحة كبيرة من الناس ويبحثون عنها باستمرار، وخاصة الطلبة من أجل الابتهال بها إلى الله أن يمن عليهم بالتفوق والنجاح، وخصوصاً مع اقتراب الامتحان الذي تفصلنا عنه ساعات محدودة.

وتعتبر فترة امتحانات الثانوية العامة من أهم المراحل في حياة الطلاب، ويسعون جاهدين لتحقيق النجاح والتفوق في هذه المرحلة الحاسمة من حياة الطالب، ويعد دعاء مستجاب قبل دخول امتحان الثانوية العامة من الأدوات القوية التي تساعد الطلاب على التغلب على التحديات والضغوط النفسية وتزيد تركيزهم وثقتهم بأنفسهم.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء مستجاب لطلاب توجيهي قبل دخول الامتحان، كي يجعلهم مطمئنين أكثر وعلى قدرة كبيرة على خوض هذه التجربة الفريدة بكل ثقة وثبات، وهذا الدعاء كما يلي:

دعاء مستجاب قبل دخول امتحان الثانوية العامة

- نسألك يا الله أن تمنح طلاب الثانوية العامة قوة وثباتاً في هذه الفترة الحاسمة من حياتهم. اجعلهم يشعرون بالثقة والاطمئنان، وامنحهم قدرة على التركيز والتذكر والتفكير الواعي في أوقات الامتحانات.

- اللهم يا مُ فتح الأبواب ويا منجي الشدائد، نرفع أيدينا إليك في هذه اللحظة المهمة وندعوك بخشوع وتواضع، يا رب العالمين. أنت العليم بما في قلوبنا وأنت القادر على تغيير حالنا وتوجيهنا نحو النجاح والتفوق.

- يا رب، ألهمهم الحكمة والفهم لفهم الأسئلة واختيار الإجابات الصحيحة. اجعلهم يمتلكون القدرة على التنظيم والتخطيط والاستراتيجيات الفعالة للامتحانات.

- يا رب، اجعل العلم ينبت في قلوبهم وأذهانهم واجعلهم يستوعبون المعرفة والمعلومات بسهولة ويقدرون على تطبيقها بنجاح في الامتحانات. ارفع عنهم الضغوط والتوتر وامنحهم هدوء الأعصاب والثقة في قدراتهم.

- يا رب، نستودعك طلاب الثانوية العامة، فكن لهم حافظاً ومعيناً، واجعل هذه الفترة من الامتحانات بداية لمستقبل مشرق ونجاح مستمر في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

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- نسألك يا الله أن تنير طريقهم وتعينهم على تذكر وتطبيق كل ما تعلموه في السنوات الدراسية. اكتب لهم النجاح والتفوق في كل امتحان يخوضونه وارزقهم الدرجات العالية والتقديرات المشرفة.





دعاء لطلاب توجيهي مستجاب

- اللهم اجعل عام توجيهي 2023 بدايةً لمستقبلٍ مشرقٍ وحياةٍ مليئةٍ بالنجاح والتحقيقات العظيمة. آمين.

- اللهم يسّر لطلاب الثانوية العامة امتحاناتهم وارزقهم التوفيق والتفوق في جميع المواد.

- اللهم ارزق طلاب الثانوية العامة التوفيق والنجاح في امتحاناتهم، واملأ قلوبهم بالثقة والسكينة، واجعلهم يحققون أعلى الدرجات والتقديرات.

- اللهم اجعل التوفيق حليفًا لطلاب الثانوية العامة، وارزقهم الهداية والنجاح في امتحاناتهم. آمين.

- يا رب، سدد خطاهم وسهِّل طريقهم، واجعل العلم نورًا ينير طريقهم في حياتهم القادمة. آمين.









