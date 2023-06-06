إعلاميون ونشطاء يطلقون حملة رقمية بعنوان "إرثك ثورة"

أطلق إعلاميون ونشطاء فلسطينيون، مساء اليوم الثلاثاء 6-6-2023، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "إرثك ثورة"؛ بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان شلح.

وخلال الحملة، تفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون مع الحملة بالتغريد على وسمي #إرثك_ثورة و #رمضان_شلح، مستذكرين سيرة وتاريخ الراحل القائد الوطني الدكتور رمضان شلح.

كما تناقل المغردون بوسترات ومنشورات تتناول سيرة القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان شلح، ومقاطع صوتية حملت مواقفه المشرفة من تاريخه النضالي الطويل.

وأشادوا بمشروع المقاومة التي تجاوزت كل التحديات وخاضت بكل قوة العديد من المعارك وواجهت العدو بكل قوة وبسالة وصمود.

ويُشار إلى أنه توفي الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي القائد الوطني الدكتور رمضان شلح في 06/06/2020، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت في حينها فصائل فلسطينية وجهات عربية ودولية الدكتور رمضان شلح، لافتين إلى أن فلسطين بل والأمة العربية والإسلامية فقدت برحيله قائدًا وقامة وطنية كبيرة من قادة الشعب الفلسطيني، وفارسًا من فرسان الجهاد والمقاومة.