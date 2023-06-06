"حماس" تعقب على عملية حوارة الجديدة

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن عملية إطلاق النار على حاجز حوارة تؤكد أن المقاومة الباسلة في الضفة الغربية تواصل توجيه ضرباتها ضد مراكز الإرهاب الصهيوني.

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي، أن جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا ستواجه بمزيد من الفعل المقاوم ضد جيش العدو ومستوطنيه، وهذا حق طبيعي لشعبنا.

وأكد أن عمليات المقاومة في الضفة المحتلة ستتواصل ما دام هناك جرائم مستمرة بحق أرضنا وشعبنا حتى زوال المحتل الغاصب عن كل أرضنا الفلسطينية المحتلة.

وأُصيب مستوطن "إسرائيلي"، مساء اليوم، بعملية إطلاق نار استهدفت سيارة قرب حاجز "حوارة" جنوب نابلس بالضفة المحتلة.