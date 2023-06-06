واتساب يطلق "مركز أمان" للحماية من الاحتيال والتطفل

اعلن موقع abplive للتقنية، اليوم، ان تطبيق "واتساب" للدردشة المشفرة، أطلق "مركز أمان" عالمي جديد لحماية مستخدميه من محاولات الاحتيال والتطفل والإصدارات المزيفة من التطبيق.

وأوضح الموقع الالكتروني، أن الميزة عبارة عن موقع إلكتروني يتضمن عرضا شاملا للمستخدمين لمعرفة المزيد حول كيفية حماية أنفسهم من مرسلي البريد العشوائي وعمليات الاحتيال والنصب والاتصال غير المرغوب فيه.

وأشار إلى أن "مركز أمان" يساعد في الحفاظ على سلامة المستخدمين وأمانهم.

وفي منشور على الفيسبوك، قال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا: إن "مستخدمي واتساب يمكنهم الآن تحرير الرسائل لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسالها".