نماذج أسئلة امتحان اللغة العربية الورقة الثانية للتوجيهي في فلسطين 2022 - التوقعات وطبيعة الأسئلة

نماذج أسئلة امتحان اللغة العربية الورقة الثانية للتوجيهي في فلسطين 2022 ، ومع بداية دخول الموعد الرسمي لتقديم امتحانات الثانوية العامة في جميع المدارس بالضفة الغربية وقطاع غزة رأى فريق فلسطين اليوم عمليات بحث واسعة من قبل الطلبة فرع الادبي في جميع المحافظات للتعرف على هذا الموضوع الهام كما ووضعنا لكم معلومات عامة عن هذه الامتحانات التي يتوجه إلى تقديمها أكثر ثمانية وثلاثين ألف طالب .

ونشير لكم في هذه الفقرة الثانية التي نتحدث بها حول طبيعة أسئلة ونماذج لمتحان اللغة العربية الورقة الثانية لطلبة التوجيهي في فلسطين 2023 إلى ان الفريق سيقوم يوميا في نشر نماذج لجميع الأبحاث في مقالات أخرى لذلك يرجى من حضراتكم في المواصلة بمتابعة موقعنا وكل ما عليكم الان هو الاستمرار بالمتابعة .

نماذج أسئلة امتحان اللغة العربية الورقة الثانية للتوجيهي في فلسطين 2022

وبعد هذه المقدمة على الفور قام فريق الموقع في وضع نماذج أسئلة لامتحان اللغة العربية الورقة الثانية للتوجيهي في فلسطين 2022 وهي التالي.

طبيعة أسئلة امتحان اللغة العربية للتوجيهي 2023

امتحانات الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2023

وأصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، صباح يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، تعليمات لضبط امتحانات الثانوية العامة 2022-2023.

ومن المقرر أن يتوجه غدا الأربعاء 7 يونيو 2023 نحو 88 ألف طالب وطالبة في جميع أنحاء الوطن لتقديم امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي".



امتحانات التوجيهي 2023

كشف مدير عام الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية قيس نبهان، طبيعة الاختلاف الذي طرأ على نمط اختبارات الثانوية العامة في فلسطين 2023 مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح نبهان في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ طبيعة ونمط أسئلة اختبارات الثانوية العامة في فلسطين لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، من ناحية عدد الأسئلة الاختيارية والإجبارية.

وقال نبهان: "في السنوات السابقة كانت تنقسم اختبارات الثانوية العامة إلى قسمين، الورقة الأولى تتكون من 3 أسئلة إجبارية، بينما الثانية تتكون من 3- 4 أسئلة يُجيب الطالب عن سؤالين منها، بينما هذا العام يختلف شكل ورقة الامتحان إذ إن السؤال الأول اختيار من متعدد وهو إجباري، بينما يوجد 6 أسئلة أخرى يختار الطالب 4 منها، وذلك للتسهيل على الطالب والتخفيف من حدة التوتر.

وأشار مدير عام الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إلى أن أسئلة الاختبارات تراعي الفروقات الفردية بين الطلبة.

وقال: إن الوزارة أنهت استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام 2022-2023 في جميع محافظات الوطن، وللطلبة المقيمين في الخارج أيضا، موضحاً أن الطواقم المختصة كثفت جهودها في هذا الشأن بالرغم من التشويش والإشكاليات التي حدثت مع المعلمين في الأشهر الماضية.

ومن المقرر أن حوالي 88 ألف طالب وطالبة من جميع المحافظات الفلسطينية والخارج، يستعدون لتقديم امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023، بينهم 50 ألف طالب وطالبة من الفرع الأدبي، ونحو 24 ألفاً من الفرع العلمي، موزعين على حوالي 790 قاعة.

نماذج امتحان اللغة العربية التوجيهي













وفي نهاية المقالة التي شرحنا حول نماذج أسئلة لامتحان اللغة العربية الورقة الثانية للتوجيهي في فلسطين 2022 نتمنى ان تكون نالت اعجابكم .