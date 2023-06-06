بالفيديو رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي يعلن انضمام بنزيما

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء، عن ضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لفريق النادي، قادمًا من ريال مديد الاسباني.

وقال النادي السعودي، في تغريدة له على منصة تويتر: إن "اللاعب بنزيما حامل جائزة الكرة الذهبية، وقع اليوم، على عقد مع النادي، يقضي بانضمامه بين صفوف الفريق".

ونشر مقطع فيديو لأبرز لقطات كريم بنزيما، وظهر اللاعب بقميص يحمل الرقم 2026 في إشارة إلى أن عقد اللاعب الفرنسي سيمتد لثلاثة مواسم مع "النمور".

وسيقاضى اللاعب الفرنسي، من النادي السعودي، نحو 200 مليون يورو سنويًا تتضمن عقودًا تجاريًا، كما ذكرت بعض المواقع الرياضية الإخبارية.

يشار إلى ان اللاعب، بنزيما، قد أعلن الأحد الماضي، عزمه الرحيل عن صفوف الريال بعد 14 عاما قضاها لاعبا في صفوف الفريق الملكي.

حين تنتقل الى الاتحاد ، ستكون سعيداً بكل تأكيد ، كريم بنزيما السعيد 💛💛💛💛💛 pic.twitter.com/wVEXbjDMyI — المدرج | الذهبي (@A1modrj) June 6, 2023

وحقق بنزيما، خلال مسيرته الكروية مع الريال، 25 لقبا ليكون بذلك أكثر لاعب حقق ألقابا مع النادي عبر التاريخ إلى جانب اللاعب البرازيلي مارسيلو، وفي عام 2022، توج بالكرة الذهبية.

وقاد اللاعب، فريقه، لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.