pdf - تحميل كتاب قاموس عربي انجليزي 4000 كلمة || قاموس Oxford انجليزي انجليزي عربي وللمبتدئين

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مميزات اللغة الإنجليزية - خصائص

وضمن المعلومات التي نقدمها لكم في ثنايا هذه المقالة هي ابرز الخصائص والمميزات التي تتمتع بها اللغة الإنجليزية وهي تعد من اقوى اللغات على مستوى العالم .

أولا: الميزة الأولى ، تحتوي على كم كبير جداً من المصطلحات والمفردات وقد يبلغ عددها أكثر من 600 ألف مفردة.

ثانيا: الميزة الثانية ، اختلاط اللغة الإنجليزية مع عدد من اللغات العالمية، والتي أهمها اللغة العربية، الفرنسية، اللاتينية والألمانية والاغريقية وغيرها من لغات العالم.

ثالثا: الميزة الثالثة من اللغة الإنجليزية ، إذ يوجد العديد من المفردات المتشابه في النطق ويتطلب ذلك ممن يتعلمها ان يكون واعياً لذلك، والتركيز في مضمون الكلمات حتى يتمكن من توظيفها بشكل صحيح ويلبي الغرض.

رابعا: وفي الميزة الرابعة إذ تعد من أقلِّ اللّغات الأوروبيّة تصريفاً للمفردات والتّراكيب، ويشارُ للتّصريف بأنّه "تغييرٌ في شكل أو مبنى الكلمة من أجل المُساهمة في تقدميها لمعنى مُختلِف، أو دور جديد في الجُملةِ".

خامسا: في الميزة الخامسة ، ويأتي غالبا الفاعل في الجُملة اللغويّة الإنجليزيّة في بداية الجُملة بعكس الكثير من اللّغات الأُخرى.

عبارات وجمل شائعة ومهمة في اللغة الإنجليزية

تحميل كتاب قاموس Oxford انجليزي انجليزي عربي PDF

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تحميل كتب انجليزي عربي للمبتدئين

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