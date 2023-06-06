القائد النخالة يُغادر القاهرة بعد ختام زيارة رسمية

غادر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، مساء اليوم الثلاثاء 6-6-2023، العاصمة المصرية القاهرة بعد زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام.

جاء ذلك في أعقاب عدة لقاءات أجراها وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام القائد زياد النخالة مع الجانب المصري خلال الأيام الماضية.

وأفادت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بأن الأمين العام للحركة، القائد زياد النخالة، غادر العاصمة المصرية القاهرة بعد ختام زيارة رسمية لها، استغرقت ثلاثة أيام.

وكان أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، اليوم الثلاثاء، أن اللقاءات التي أجراها وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام القائد زياد النخالة مع الجانب المصري، كانت مثمرة وإيجابية، موضحاً أنّ الحركة لمست حرصاً مصرياً على استمرار الجهود والمساعي الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلي الظالم على شعبنا.

قال القيادي شهاب في تصريحات لإذاعة "القدس" تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن الطرفين استعرضا وناقشا مجمل الأوضاع الميدانية في قطاع غزة الضفة والقدس المحتلتين، وأوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إضافة إلى استعراض الأسباب التي أدت إلى اندلاع معركة "ثأر الأحرار" التي واجهت فيها سرايا القدس بكل بسالة وقوة وثبات العدوان الصهيوني، وردها على اغتيال ثلة من قادتها الأبطال إلى جانب عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن لقاءات القاهرة كانت عبارة أيضاً عن جهد سياسي يمثل دعماً للحالة الشعبية الفلسطينية المنتفضة في وجه الاحتلال، وإسناد لحالة المقاومة المتصاعدة في الميدان التي تشتبك مع العدو في كل مكان، مُشدداُ على أن الحركة أكدت على موقفها الثابت في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات، وتصعيد الحالة الشعبية المقاومة في مواجهة الاحتلال.

وأضاف: "ناقش الطرفان سعي جمهورية مصر العربية التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الناجمة عن الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على قطاع غزة، متابعاً: "مصر لها دور أساسي وثقل تاريخي في معرفة وفهم التعقيدات الدولية وطبيعة الاحتلال الإسرائيلي، ونحن نقدر جهودها ومساعيها الداعمة دائماً للشعب الفلسطيني".

كما أشار إلى أن أجواءً من الصراحة والوضوح والإيجابية العالية سادت لقاءات القاهرة، مُضيفا: "المصريون متفهمون تماماً لمواقف الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأبدوا حرصاً كبيراً على وحدة الصف والموقف والشعب الفلسطيني".