غالانت يهدد حزب الله ولبنان بحرب مدمرة

هدد وزير حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، حزب الله ولبنان بحرب مدمرة وواسعة تطال جميع البلاد.

وقال غالانت، في كلمة له من مقر قيادة مناورة "اللكمة الساحقة" التي تجرى بالقرب من الحدود مع لبنان: "إذا ارتكب حزب الله خطأً واحدًا وبدأ حربًا ضدنا سنشله".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيعيد لبنان إلى العصري الحجري".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد أجرى وزير الحرب غالانت ورئيس الأركان الاسرائيلي هرتسي هاليفي، زيارات منفصلة للقيادة الشمالية في الجيش "الإسرائيلي" في إطار مناورة "اللكمة القاضية".

وكان جيش الاحتلال، قد أعلنت في منتصف الأسبوع الماضي، عن انطلاق مناورات عسكرية مشتركة لـ "هيئة الأركان" التابعة له تحت اسم "اللكمة القاضية". منوهًا إلى أنها ستستمر لقرابة الـ 14 يومًا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، افيخاي ادرعي، في بيان صحفي" بدأت اليوم مناورة هيئة الأركان المشتركة "اللكمة القاضية"، وتستمر لمدة أسبوعين، وستحاكي المناورة قتالًا متعدد الساحات في الجو والبحر والأرض والسايبر"

وأضاف: "كجزء من المناورة، سيتم اختبار قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستعداد لمعركة طويلة في عدة ساحات.

وستشارك في التدريبات قوات الجيش النظامية والاحتياطية من جميع القيادات والأسلحة والألوية".

وستتدرب قوات الاحتلال على مواجهة التحديات والأحداث المتفجرة في عدة ساحات في نفس الوقت، وسيكون هناك تدريب قيادة لقيادة المنطقة الشمالية، وفق بيان جيش الاحتلال.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه في الأسبوع الأول، سيركز التمرين على ممارسة نموذج "الجليل"، وفي الأسبوع الثاني على ممارسة نمط "الجليل". كما سيتم تطبيق الخطط العملية في الفضاء المدني والجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح على الجبهة الداخلية.

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وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم ممارسة تشغيل خلايا التحكم السيبراني لأول مرة هذا العام، ويتمثل دورها في صياغة صورة ظرفية في مجال حرب السايبر".

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنه "تم التخطيط للتمرين مسبقًا كجزء من جدول التدريب لعام 2023". مبينًا: "كجزء من التمرين، سيتم الشعور بحركة حيوية لقوات الأمن: عربات عسكرية ومدرعات، طائرات وسفن حربية".