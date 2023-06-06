بالصور الأسيران الفسفوس والمسالمة يواصلان إضرابهما عن الطعام

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 6-6-2023، بأنّ المعتقلين الإداريين كايد الفسفوس، وأحمد إبراهيم المسالمة، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ 7 أيام.

وكان شرع الأسيران الفسفوس والمسالمة بإضرابهما منذ تاريخ 31/5/2023، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، حيث تحتجزهما إدارة سجون الاحتلال في زنازين سجن "عوفر".

وقال نادي الأسير، في بيان له: "إنّ الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا بالخليل، وهو معتقل منذ الثاني من أيار/ مايو 2023، وقد جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 أشهر.

وأضاف النادي: "المعتقل الفسفوس متزوج وأب لطفلة، وأسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007".

وكان قد خاض الفسفوس إضرابًا عن الطعام عام 2021 ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة 131 يومًا، وسبق أن خاض إضرابًا عام 2019، علمًا أن كافة أشقائه تعرضوا للاعتقال، واليوم ثلاثة من أشقائه في الأسر وهم: حسن، وحافظ، وخالد، وعلى مدار نحو عام تعرض منزل العائلة لاقتحامات وصل مجموعها لنحو 20 مرة.

وأشار النادي إلى أن المعتقل أحمد إبراهيم أبو ذريع- المسالمة (25 عامًا) من بلدة بيت عوا بالخليل، معتقل منذ 20 شباط/ فبراير 2023، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته 4 أشهر، ومن المفترض أن ينتهي هذا الشهر.

والمسالمة هو أسير سابق، وهذا الاعتقال هو الاعتقال الثالث بحقّه، وذلك منذ عام 2016، حيث تعرض للاعتقال عام 2016، وعام 2019، إضافة إلى هذا الاعتقال.

وحمّل نادي الأسير الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن مصير الفسفوس والمسالمة، مطالباً بضرورة التدخل الفوري للإفراج عنهما وإنهاء اعتقالهما الإداريّ التعسفي.

ولفت إلى أن إضرابهما يأتي مع تصاعد جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 1083 معتقلا إداريًا.



