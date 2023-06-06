أجواء حارة وجافة.. فلسطين تتأثر بكتلة هوائية خماسينية يومي الخميس والجمعة المقبلين

كشف الراصد الجوي الفلسطيني، عبد القادر صافي، اليوم الثلاثاء 6-6-2023، عن حالة الطقس في فلسطين، غدًا الأربعاء، حتى بداية الأسبوع المقبل.

وقال الراصد الجوي، صافي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "درجات الحرارة، غدًا، ستبدأ في الارتفاع، حيث تسود أجواء حارة نسبيا في معظم المناطق من الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن فلسطين، ستتأثر يوم الخميس المقبل بكتلة هوائية حارة خماسينية جديدة، يرافقها مزيد من ارتفاع بدرجات الحرارة، مشيرًا إلى أن معظم المناطق يسود فيها أجواء جافة في هذا اليوم.

وتزداد حدة هذه الأجواء الحارة، يوم الجمعة مع نشاط على سرعة الرياح وتكون مثيرة للغبار، وفق ما أفاد به الراصد الجوي.

ونوه صافي، بأن الأجواء يومي الخميس والجمعة، لن تصل درجة الحرارة بهما على غرار الجمعة الماضية التي وصلت فيها الحرارة عند 42 درجة مئوية.

وتابع الراصد الجوي: إنه "على الرغم من الأجواء الخماسينية الحارة المتوقعة، إلا أن هناك فرصة لتساقط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق تكون مصحوبة بالرعد خاصة الجمعة".

وفي بداية الأسبوع المقبل، قال صافي: إن "يوم السبت، يطرأ انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة وتصبح الأجواء ربيعية معتدلة ولطيفة".