توتنهام هوتسبير يتعاقد مع المدير السابق لسيلتك

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدرب الأسترالي أنغي بوستيكوغلو، في إطار خطة النادي لتحديث خطوطه بعد موسم مضطرب آخر.

وبعد أن وقع المدرب أنغي بوستيكوغلو عقدا مدته أربع سنوات، سيكون أول مدير فني أسترالي في الدوري الإنجليزي.

ويعتبر المدير الفني السابق لنادي سلتيك الإسكتلندي هو رابع مدرب دائم تتم الاستعانة به منذ رحيل ماوريسيو بوكيتينو عام 2019، وسيتولى مسؤولية تغيير حظوظ توتنهام بعد 15 عاما لم يحصل خلالها الفريق على بطولة واحدة.

ووقع بوستيكوغلو عقدا مدته أربع سنوات ليكون أول مدير فني أسترالي في الدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن نادي توتنهام استعان بمدربين من الطراز الأول مثل جوزيه مورينيو، ونونو إسبيريتو سانتو، وأنطونيو كونتي، لكنهم لم يتمكنوا من إعادة الفريق إلى منصات التتويج.

ومن جانبه، قال رئيس توتنهام: "إن أنغي يجلب عقلية إيجابية وأسلوب لعب هجومي سريع. ولديه سجل حافل في تطوير قدرات اللاعبين وفهم لأهمية الارتباط بالأكاديمية - كل ما هو مهم لنادينا".

وأضاف "نحن متحمسون لانضمام أنغي إلينا ونستعد للموسم المقبل".

ويأمل توتنهام أن يتمكن بوستيكوغلو من تكرار النجاح الذي حققه خلال الموسمين اللذين قضاهما في سلتيك، حيث فاز بخمسة ألقاب - لقبان في الدوري وكأس إسكتلندا وكأس رابطة الأندية مرتين.

وبدوره، قال مايكل نيكولسون، الرئيس التنفيذي لسلتيك: "إنه بالطبع، أردنا أن يظل أنغي معنا في سلتيك، ورغم خيبة الأمل الحقيقية بشأن فقده، لكنه قرر خوض تحد جديد نحترمه".

كان بوستيكوغلو البالغ من العمر 57 عاما، والذي ولد في اليونان ونشأ في أستراليا، مدربا سابقا للمنتخب الأسترالي ونادي يوكوهاما مارينوس الياباني. وهو متحدث صريح، مع لاعبيه ووسائل الإعلام، ولديه وضوح في رؤيته لكرة القدم.

ينضم بوستيكوغلو إلى توتنهام في نهاية الموسم الذي فشل فيه في التأهل لأوروبا للمرة الأولى منذ 2009.

جدير ذكره أنه كان على توتنهام أيضا أن يتحمل اضطرابا أعقب رحيل كونتي في آذار/ مارس، والذي حل بديلا له مساعده السابق كريستيان ستيليني حتى نهاية الموسم.