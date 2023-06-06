إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في العاصمة السعودية الرياض

أعادت إيران فتح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء 6-6-2023، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الإعلان المفاجئ عن اتفاق بين الدولتين على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرّت سبع سنوات.

وبحسب مصادر سعودية، افتتحت اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية، الرياض، السفارة الإيرانية، بحضور ممثلين من وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مراسم إعادة افتتاح السفارة أقيمت بحضور ممثلين من وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية، فيما أكد مسؤول إيراني أن "السفارة الإيرانية لدى الرياض بدأت أعمالها رسميًا".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس الإثنين، في بيان، أنه "سيُعاد الثلاثاء والأربعاء رسميا فتح سفارة إيران في الرياض والقنصلية الإيرانية في جدّة ومكتب ممثل إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي".

جدير ذكره أنه كانت طهران والرياض قد قطعتا علاقاتهما عام 2016 بعد مهاجمة متظاهرين في الجمهورية الإسلامية للبعثات الدبلوماسية السعودية، على خلفية إعدام رجل الدين "السعودي الشيعي" نمر النمر.