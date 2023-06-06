غرق قارب يُقل سوريين قبالة سواحل الجزائر

غرق قارب يحمل 26 مهاجرا غالبيتهم سوريون، وبينهم نساء وأطفال، أول أمس الأحد، قبالة الشواطئ الجزائرية، أثناء ركوبهم البحر أملا بالوصول إلى الشواطئ الإسبانية.

وبحسب مصادر جزائرية، فقد انطلق القارب من شواطئ مدينة الأرهاط التابعة لولاية تيبازة الجزائرية، باتجاه إسبانيا وأُبلغ عن غرقه بعد ساعات.

ويحمل القارب 26 مهاجرا 18 منهم سوريون و8 جزائريين، حيث أبلغ عن وفاة سوريين اثنين وآخر جزائري بعد ساعة من انطلاق القارب.

ومن جانبه، أكد خفر السواحل الجزائري انتشال عدد من الجثث بينهم نساء وأطفال تم نقلهم إلى مستشفى سيدي غيلاس.

وفي وقت سابق اختفى 15 مهاجرا من المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (شمال شرق سوريا)، بين الجزائر وإسبانيا منذ 26 أبريل الماضي.

جدير ذكره أنه غادر 15 مهاجرا كرديا سوريا، 14 منهم من عين العرب والآخر من عفرين، مدينة وهران الجزائرية على متن قارب إلى إسبانيا، دون معرفة مصيرهم حتى الآن.