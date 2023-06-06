الدفاع الروسية: أوكرانيا تشن "هجومها المضاد" بهذه الطريقة..!

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن النظام الأوكراني شن الهجوم الذي "طالما وعد به" على سبع اتجاهات من الجبهة باستخدام 5 ألوية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال وزير الدفاع الروسي، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية: "محاولات الهجوم تم إحباطها، وإيقاف العدو، فيما أظهر الجنود والضباط الروس الشجاعة والبطولة في المعارك".

وأضاف شويغو: "أكرر أن العدو لم يحقق أهدافه وتكبد خسائر كبيرة لا تضاهى".

وأشار إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على جميع محاور القتال 3715 جنديا، و52 دبابة (من بينها 8 دبابات "ليوبارد" و3 دبابات AMX-10 ذات العجلات)، و207 مدرعات، و5 طائرات، ومروحيتين، و48 قطعة مدفعية ميدانية، و134 مركبة، و53 طائرة مسيرة.

كما أعلن وزير الدفاع الروسي عن مقتل 71 جنديا روسيا وإصابة 210 أثناء تلك العمليات.