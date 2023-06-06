تحميل كتاب فن الإقناع هاري ميلز PDF مجاني، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن كتاب فن الاقناع، والذي يبحث عنه الكتير من الناس على الانترنت النسخة المجانية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم الكتاب المميز "فن الاقناع، والذي سيجعلك أكثر قبول في التعامل بالمواقف مع الأخرين.

نبذة عن كتاب فن الاقناع





هذا الكتاب يزيل الغموض الذي يغلف سيكولوجية التأثير، ويظهر كيف يمارس أكثر شخصيات العالم إقناعاً من السياسيين، والمعلنين، والبائعين، ومسئولي العلاقات العامة، سحرهم. وكما لم يفعل أي من الكتب المتاحة، فإن هذا الكتاب يتطرق الي كل "المقنعات الخفية" التي يتم الاستجابة لها دون تفكير، والمهارات "التي يمكن تطبيقها بوعي وإدراك" ومنها مد جسور المصداقية، ولغة الاقناع، وتحليل شخصية المستمعين، وذلك لحمل الاخرين على قول "نعم".

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