تحميل كتاب كل شيء عن لغة الجسد مجاني للمؤلف شيلي هاجن PDF، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن أكثر الكتب بحثا عبر الانترنت ومحركات البحث في جوجل، وهو كتاب كل شئ عن لغة الجسد، والذي سوف تتعرف من خلاله على قراءة لغة جسد أي شخص، خاصة اذا كان يكذب، كما سيكسبك ثقة جديدة بنفسك.

نبذة عن كتاب كل شي عن لغة الجسد

تعد لغة الجسد وسيلة اتصال مهمة بالآخرين نستخدمها جميعاً بشكل يومي. لذلك فإن تعلم كيفية فهم لغة الجسد واستخدامها بطريقة فعالة قد يحسن من علاقتك بالآخرين بدرجة كبيرة في محيط أسرتك او جيرانك أو ماشابه. كما قد يساعدك على تخطي و التعامل مع المواقف المختلفة التي تتعرض لها في عملك. سوف يساعدك هذا الكتاب العملي على تعلم فن وأسرار لغة الجسد بسهولة وإتقانها بكل مهارة.

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