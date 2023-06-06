من هو جهاد أزعور مرشح الرئاسة اللبنانية-من هو جهاد أزعور، ضجة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية باسم جهاد أزعور وخاصة رواد المواقع في دولة لبنان، كون جهاد أزعور هو مرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية بعد ميشال عون، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن مرشح الرئاسة اللبنانية جهاد أزعور وما هي السيرة الذاتية لجهاد أزعور مرشح الرئاسة اللبنانية خاصة وأن هناك خلاف بين على ترشيحه من قبل قوى المقاومة الإسلامية في لبنان.

من هو جهاد أزعور

وفي مقالنا الذي حمل عنوان من هو جهاد أزعور مرشح الرئاسة اللبنانية-من هو جهاد أزعور، سنرفق لكم السيرة الذاتية لمرشح الرئاسة اللبنانية جهاز أزعور، فهو حائز على دكتوراه في العلوم المالية الدولية ودرجة عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية، من معهد الدراسات السياسية في باريس، وله أبحاث تتّصل بالاقتصادات الصاعدة واندماجها في الاقتصاد العالمي في جامعة هارفارد.

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وشغل منصب وزير المالية في حكومة فؤاد السنيورة عام 2005 إلى 2008، وهي الفترة التي نسق خلالها، بحسب صفحة صندوق النقد الدولي، "تنفيذ مبادرات مهمة للإصلاح، منها تحديث النظم الضريبية والجمركية اللبنانية"، كما سبق أن شارك في إعداد مؤتمري باريس 1 و2.

السيرة الذاتية جهاد أزعور مرشح الرئاسة اللبنانية

ونستكمل معكم في مقالنا من هو جهاد أزعور مرشح الرئاسة اللبنانية-من هو جهاد أزعور، فقد تولى أزعور (57 عاماً) مناصب عدة في القطاع الخاص، منها كما أورد "صندوق النقد" "عمله في شركة ماكينزي وبوز آند كومباني، حين كان نائبا للرئيس والمستشار التنفيذي الأول. وقبل انضمامه إلى الصندوق في شهر مارس عام 2017، كان مديرا شريكا في شركة إنفنتيس بارتنرز للاستشارات والاستثمار".

ومنذ نهاية أكتوبر الماضي، فشل مجلس النواب اللبناني في وضع حد للشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، رغم عقده 11 جلسة لهذا الهدف، وذلك نتيجة الانقسام بين مؤيدي حزب الله والمعارضين له والمستقلين، على اسم مرشح ماروني كما جرى العرف.





من هو مرشح الرئاسة جهاز أزعور

وجهاد أزعور عليه خلافات من قبل قوى المقاومة اللبنانية وعلى راسها حزب الله ، فقد أفادت مصادر مطلعة على موقف حزب الله اللبناني بأن انتخاب وزير المال السابق جهاد ازعور لمنصب رئاسة الجمهورية “لن يمر”، وقالت المصادر ، لقناة “ال بي سي اي” اللبنانية بثته اليوم الإثنين ، إن حزب الله ما زال على موقفه الداعم لمرشح تيار المرده سليمان فرنجية لاخر نفس وليس لديه الخطة باء “.

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من هو جهاد أزعور؟

وأشارت إلى مشاركة الحزب في أي جلسة إذا ما تمت الدعوة إليها ولكنها لن تنتج رئيسا في نظره وسيتكرر سيناريو جلسات ميشال معوض الورقة البيضاء إلى حين توفر التسوية المطروحة اساسا من قبل الفرنسيين، ولفتت إلى أن الحزب مستاء مما أعلنه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ، مشيرة إلى أن حزب الله أكد أن ” جهاد أزعور لن يمر “.