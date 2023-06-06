عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وجماعات بإيران والصين

أعنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات جديدة على أفراد وجماعات بإيران والصين وهونغ كونغ بسبب برنامج التسلح الإيراني.

وأمس، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية،عقوبات جديدة تستهدف أفراد ومؤسسة في روسيا، وذلك استمرارًا لسلسلة العقوبات المتواصلة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، بأن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة ترتبط بروسيا.

وأشار الموقع إلى أن العقوبات تستهدف 7 أفراد روس وكيانًا روسيا واحدًا.

ودأبت الولايات المتحدة الأمريكية على فرض عقوبات صارمة على روسيا بسبب الغزو، آخرها كان إضافة 71 كيانًا إلى قائمة تجارية سوداء بتهمة دعمها روسيا في الحرب.