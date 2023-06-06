موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 6-2023م، لا يزال موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 6-2023م، يشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي ولد عمليات بحث كثيرة ومكثفة عبر محركات قوقل وغيرها بحثاً عن رابط فحص المنحة القطرية عن شهر 6-2023م، خاصة مع اعلان السفير القطري محمد العمادي الأربعاء الماضي عن موعد صرف المنحة القطرية الشهرية لقطاع غزة 100دولار خلال النصف الأول من شهر يونيو الحالي، لهذا متابعين الكرام سنضع لكم هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للحديث عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 6-2023م، وذلك تماشيا ً مع عمليات البحث التى تجرى على مدار الوقت والساعة عن موعد صرف المنحة القطرية100دولار.

موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 6-2023م

والمنحة القطرية عن شهر 6 تصرف بقيمة 100دولار بواقع 310شيكل من المحال التجارية ومعارض الاتصالات لقرابة 100ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة بحسب اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة، والتى دائما بشكل شهري يعلن سفيرها القطري محمد العمادي عن موعدها صرف والذي بالعادة يكون في نهاية النصف الأول من كل شهر ميلادي.

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موعد صرف المنحة القطرية 100دولار

والمنحة القطرية عن شهر 5 لم يتم صرفها كما جرت العادة، لعدة أسباب لم تكشف عنها اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة، ولكن بحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن سبب تاخير صرف المنحة القطرية وعدم صرفها حتى اللحظة يرجع لمنع الاحتلال الإسرائيلي ادخالها لقطاع غزة، فيما قالت مصادر آخرى أن السبب في تأخير صرف المنحة هو عدم تجديدها من قبل دولة قطر.

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 6-2023م

لكن السفير القطري محمد العمادي فند كافة هذه الأخبار المتداولة بشأن موعد صرف المنحة القطرية100دولار عن شهر 6، وأعلن السفير العمادي في تصريح صحفي، أن موعد المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة سيكون في النصف الأول من شهر 6-2023م، لقرابة 100ألف أسرة فقيرة في غزة.

رابط فحص المنحة القطرية 100دولار لشهر 6-2023م

ويأتي اعلان العمادي كما اوضحنا لكم سابقا، بسبب تاخر صرفها خلال شهر مايو -2023م، وفيما يلي رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 6 الاستعلام الحكومي اضغط هنــــــــــا

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