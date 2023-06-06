الرابطة الإسلامية تزور مدير مديرية تعليم شرق غزة

زارت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء6/6/2023م، مدير مديرية التربية والتعليم في شرق غزة منير أبو زعيتر لتهنئته بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وضم الوفد الزائر مسؤول محافظة غزة في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ يوسف دلول، ومسؤول ملف العلاقات الوطنية في إقليم غزة الأستاذ طاهر السويركي، ومسؤول الرابطة الإسلامية بإقليم غزة الأستاذ سعيد العرقان، وعدد من وكوادر الحركة والرابطة الإسلامية بغزة

وقال مدير مديرية التربية والتعليم في شرق غزة الأستاذ منير أبو زعيتر بأننا نسعى دائما لبناء الإنسان الصالح من جميع النواحي العملية، التربوية، والاجتماعية.

وأضاف أبو زعيتر بأن غرس القيم ضرورة إلزامية في نفوس أبناءنا وهي المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف.

وتابع أبو زعيتر بأن الوزارة تسعى لبناء العديد من المدارس لخدمة شريحة أوسع من الطلبة، والقدرة على استيعاب أعداد الطلبة.

من جانبه تحدث الأستاذ يوسف دلول بأنه من المهم الحفاظ على المسيرة التعليمية بنشاطها وإيجابياتها، وهي لم تكن وليدة اللحظة، بل تراكمية على مدار الأعوام السابقة، وهي مستمرة بجهود الجميع.

وأضاف دلول بأننا كحركة جهاد إسلامي نصب في نفس الهدف وخدمة المسيرة التعليمية للخروج بجيل أكثر وعيًا وعطاءً.