ماذا يحدث للجسم إذا تخلينا عن تناول الملح؟

هل من الضروري أن نتخلى عن استخدام الملح تماما، بعد أن وصف بأنه سم أبيض، وأن الإفراط في استهلاكه يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم وامراض القلب والكلى وغيرها، ما الذي سيحصل يا ترى إذا بقي الجسم من دون كلوريد الصوديوم تماما؟

الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أكد أن الملح ضروري ومن دونه لن يعيش الإنسان.

وقال :" في الواقع لا يمكن للإنسان أن يعيش من دون الصوديوم، وسوف يموت نتيجة تشنجات مروعة وشديدة"، مبيناً أن الحد الأدنى من الاستهلاك اليومي للملح هو 2 غرام وليس اقل.

وأضاف:" بالطبع لن يتمكن الإنسان من استبعاد الملح من نظامه الغذائي تماما، لأن العديد من المنتجات يحتوي على ملح مخفي، وأحيانا في بعض المنتجات التي لا نتوقع احتواءها عليه.

وأشار إلى أن المواد المحتوية على ملح مخفي هي مثلا- 100غرام من الخبز تحتوي على غرام واحد من الملح، النقانق والجبن وعموما كل ما نأكله يحتوي على ملح خفي".