"رابطة الليغا" تصدر قرارًا جديدًا بحق برشلونة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:01 م
06 يونيو 2023
"رابطة الليغا" تصدر قرارًا جديدًا بحق برشلونة
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حصل برشلونة اليوم الثلاثاء، على نبأ سار من رابطة الليجا بشأن الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفتي "موندو ديبورتيفو" و"سبورت" الإسبانيتين، حصل برشلونة على الموافقة الرسمية من رابطة الليجا على خطة الاستدامة المالية.

وقالت مصادر من داخل برشلونة، إن قرار رابطة الليجا يعترف بإجراءات النادي لتوفير النفقات، لذا سيسمح للبارسا بتسجيل اللاعبين الذين لم يتم قيدهم بعد.

ويعني ذلك، أن برشلونة يمكنه الآن تسجيل العقود الجديدة لجافي ورونالد أراوخو وإيناكي بينيا وسيرجي روبيرتو وماركوس ألونسو.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكره اسمه: "موافقة الليجا تسمح أيضًا لبرشلونة بالمضي قدمًا في المشروع الرياضي والتعاقد مع لاعبين جدد، وعلى رأسهم ليو ميسي".

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