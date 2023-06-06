الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة بالعراق وکوریا

كشف الاعلام الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإفراج عن 24 ملیار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في العراق وکوریا الجنوبیة.

وحسب وكالة "إسنا" الإيرانية، فإن من ضمن هذا المبلغ، 7 ملیارات دولار من المستحقات المالیة الإيرانية المجمدة في کوریا الجنوبیة، وأکثر من 10 ملیار دولار منه، من الموارد الإيرانية المجمدة في العراق ویعود معظمها إلی تصدیر الطاقة.

وأوضحت أنه عقب زیارة السلطان العماني إلی إيران وزیارة مستشار الرئیس الأمريكي جو بایدن إلی سلطنة عمان، تقرر أن یتم الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن إتفاق مع إيران.

کما تقرر عقب لقاء محافظ المصرف المرکزي الإيراني محمدرضا فرزین مع كريستينا جورجينا الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أن تتمكن إيران من الحصول على أكثر من 6.7 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة بها.