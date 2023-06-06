هل سنشهد نهاية الأسبوع كتلة هوائية حارة.. راصد جوي يوضّح...!؟

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، استمرار حالة الطقس في معدلها الطبيعي حتى يوم غد الأربعاء، مشيرًا إلى وجود تغيرات جوية يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وتنبأ العلامي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بتأثر المنطقة يومي الخميس والجمعة بكتلة هوائية خماسينية، مستبعدًا أن تصل إلى قوة الكتلة الهوائية الحارة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

وأوضح أن درجات الحرارة سترتفع عن معدلها يعني في ارتفاع لدرجة الحرارة، لافتًا أنها من الممكن أن تصل إلى (35-37)، ومصحوبة برياح نشطة في بعض الأحيان، وتثير الغبار والأتربة في بعض المناطق.

وكما توقع العلامي، أن تعود درجات الحرارة يوم السبت المقبل إلى معدلها السابق.

وأشار الراصد الجوي، إلى أن البلاد دخلت في النظام الصيفي، مبينًا أنه من الطبيعي ارتفاع درجات الحرارة كما نشهدها في الوقت الراهن.

إلى ذلك، تحذر دائرة الأرصاد الجويّة، المواطنين من:

1- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.