رسميا.. أنجي بوستيكوجلو يتولى تدريب توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، اليوم الثلاثاء6/6/2023م، اسم المدير الفني الجديد للسبيرز.



وقال توتنهام في بيان رسمي "بعد انتهاء الموسم وجميع مسابقات الكأس المحلية، يسعدنا الإعلان عن تعيين أنجي بوستيكوجلو مدربا جديدا لفريقنا".



وأضاف "سيصبح أنجي بوستيكوجلو أول مدرب أسترالي يدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسينضم إلينا في الأول من يوليو/تموز بعقد لمدة 4 سنوات".



وصرح دانييل ليفي رئيس توتنهام "يتمتع بوستيكوجلو بعقلية إيجابية ونمط لعب سريع وهجومي، ولديه سجل قوي في تطوير اللاعبين وفهم لأهمية الأكاديمية وكل ما هو مهم لنادينا".



ونوه "متحمسون لانضمام أنجي بوستيكوجلو إلى صفوفنا أثناء الاستعداد للموسم الجديد".



ونجح المدرب الأسترالي مع سيلتك في حصد لقب الدوري الاسكتلندي في الموسمين الماضي والحالي، بالإضافة إلى الفوز بكأس اسكتلندا هذا الموسم، وكأس الرابطة مرتين.