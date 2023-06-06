الاحتلال يواصل عدوانه بحق عائلة أبو العز في طولكرم

تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي عدوانها الهمجي وممارسة الحبس المنزلي القصري بحق عائلة أبو العز الملاصقة لجدار الفصل العنصري في بلدة زيتا بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وأفاد الشيخ المحرر إبراهيم أبو العز، أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل العائلة، حيث قامت بفرض قرار يقضي بالحبس المنزلي، مضيفاً أنها قامت باحتجازهم في شقة لا تتجاوز 80 مترًا وإغلاق المنزل عليهم ومصادرة كل وسائل الاتصال الخاصة بهم وعزلهم عن العالم الخارجي.

وكان الاحتلال قد انتهج سياسة التضييق على المحرر إبراهيم أبو العز من خلال مداهمة منزله وفرض الإجراءات التعسفية بحق عائلته عدة مرات، وقد تعرض لاعتداء وحشي من قبل مستوطنين قرب مفرق حوارة بتاريخ 20 ديسمبر عام 2021م، حيث أصيب بإصابات بالغة آنذاك ونقل على إثرها للمستشفى.

والمحرر أبو العز من الشخصيات الاعتبارية لحركة الجهاد الإسلامي وكان قد تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال حيث أمضى ما يقارب 14 عامًا، وهو شقيق الشهيد المجاهد خالد أبو العز الذي ارتقى بتاريخ 30 أكتوبر عام 2002م بعد نصب كمين لقوة صهيونية والاشتباك معها في قرية جت المثلث بالداخل المحتل.