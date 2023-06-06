الميناوي: مسيرة د. شلح وسلفه المؤسس د. الشقاقي تسير بخطىً واثقة نحو هدف التحرير تحت قيادة رفيق دربهم القائد النخالة

أكد مسؤول الدائرة الثقافية بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عبد العزيز الميناوي، اليوم الثلاثاء، أن الموروث الفكري الكبير الذي خلفه الفقيد الوطني الكبير د. رمضان عبد الله شلح (رحمه الله)، سيظل محفوراً ليس على صعيد الذاكرة الوطنية الفلسطينية فحسب؛ بل على صعيد الأمة العربية والإسلامية جمعاء.

جاء ذلك خلال زيارة الميناوي، لضريح د. شلح، في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، في الذكرى السنوية الثالثة لرحيله.

وقال :"إن المسيرة المباركة التي قادها د. رمضان شلح بعد العطاء الكبير للمؤسس الشهيد د. فتحي الشقاقي، يواصلها اليوم رفيق دربهم القائد زياد النخالة بقوة وعزيمة لا تعرف للمستحيل طريقاً".

ومضى الميناوي يقول :"حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تسجل اليوم إنجازات كبيرة بأدائها في ميدان المواجهة والاشتباك، وهي تواصل المراكمة في ميادين الفكر والثقافة، فالصراع طويل وشاق، ويحتاج منا أن نكون على قدر المخاطر والتحديات التي تواجهنا".

واستطرد "نعمل وفق الإمكانيات المتاحة، وتبقى البركة حاضرة في هذا الجهد المتواصل والمتفاني في كل الساحات، والذي نسعى من خلاله إلى إبقاء جذوة الصراع متقدة".

وشدد على أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لن تُسقط راية المقاومة، وستظل هذه الراية عاليةً خفاقة، وصولاً لهدف تحرير فلسطين كل فلسطين، لافتاً إلى أن دماء الشهداء ستظل سياج طهر وبركة لهذه المسيرة العظيمة.