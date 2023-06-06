قناة "إسرائيلية" تؤكد تعرض معبر "جلبوع" لعملية إطلاق نار

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الثلاثاء6/6/2023م "إن عملية اطلاق نار وقعت قرب معبر "جلبوع" شمال الضفة المحتلة.

وبحسب القناة 14 العبرية: فإن عملية إطلاق نار استهدفت معبر جلبوع، لم ترد أنباء عن إصابات.

وبالتزامن مع ذلك، وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز الجلمة (جلبوع) العسكري عقب عملية اطلاق النار ومنعت فلسطينيي 1948، من الدخول أو الخروج من وإلى مدينة جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة في المنطقة المحاذية لشارع جنين – الناصرة، واقتحمت قرى الجلمة وجلبون وفقوعة، ونصبت حاجزا عند مدخل قرية دير أبو ضعيف.

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الأخيرة تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.