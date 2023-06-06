"التعليم بغزة" تعلن أماكن ومواعيد المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:53 م
06 يونيو 2023
مقابلات التعليم
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء6/6/2023م، عن أماكن ومواعيد عقد المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي:" تعلن وزارة التربية والتعليم العالي بغزة وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن أماكن ومواعيد عقد المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024".

وبينت أن المقابلات ستبدأ بتاريخ 11/6/2023 وتنتهي بتاريخ 26/7/2023 و ستعقد في مركزين هما مقر  وزارة التربية والتعليم العالي (الرئيس بمدينة غزة ومقر ديوان الموظفين العام).

ولمعرفة أماكن ومواعيد المقابلات من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا

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