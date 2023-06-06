دعاء لطلاب الثانوية العامة 2023 بالنجاح تويتر- أدعية امتحانات التوجيهي، من المقرر أن يتوجه غداً الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023، ما يقارب من 88 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات الوطن والطلبة الفلسطينيين المقيمين خارج الوطن لتقديم امتحانات الثانوية العامة لعام 2022-2023، وقبل دخول قاعة الاختبارات المخصصة لتقديم امتحانات التوجيهي يقبل الطلبة على تكثيف الأدعية التي قد تسهل وتيسر عليهم تقديم الاختبارات، خاصة وأنها تعتد من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلبة.

دعاء تسهيل الامتحانات لطلبة التوجيهي 2023

دعاء تسهيل الامتحانات لطلبة التوجيهي 2023، يتخذ طلبة التوجيهي من الأدعية بعد الدراسة ملاذاً من أجل تسهيل امتحانات الثانوية العامة، خاصة أن معظم الطلبة يشعرون بالتوتر خاصة وأنها مرحلة فاصلة في حياتهم التعليمية، فهم يقدمون اختبارات مرحلة من أهم المراحل التعليمية في حياتهم لذا يبذلون كل جهد من أجل تجاوز هذه المرحلة وفي هذه المناسبة ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء لطلاب الثانوية العامة 2023 بالنجاح تويتر- أدعية امتحانات التوجيهي.

دعاء دخول قاعة امتحان الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين

دعاء دخول قاعة امتحان الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين، انهت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية متمثلة بطواقمها المختصة جميع الترتيبات اللازمة لتهيئ الأجواء اللازمة لتقديم امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2023، لذلك، وعند أبواب القاعة يقدم الطلبة على ترديد أدعية التوجيهي من أجل اراحة نفوسهم وقلوبهم وإزالة التوتر من كاهلهم، وفي هذا السياق سنضيف عدداً من الأدعية التي تريح الصدور وتزيل الهوم والتوتر.

أدعية التوجيهي 2023 مستجابة

أدعية التوجيهي 2023 مستجابة، يحرص طلبة الثانوية العامة على ترديد أدعية تُسهل عليهم الصعب، ومنها: "اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامرًا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل"، و"اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل"، و"اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا ليك"، و"رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الفاتح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا أرحم الراحمين".