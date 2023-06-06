جدول امتحانات الثانوية العامة في فلسطين 2023 -وموعد بدء الامتحان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:27 م
06 يونيو 2023
امتحانات الثانوية العامة توجيهى (7).JPG
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جدول الثانوية العامة.jpg
جدول امتحانات الثانوية العامة.jpg

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