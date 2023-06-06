تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 6 يونيو 2023، لا يمر الوقت بسرعة كما يشتهي المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، لاسيما بعد أن أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي عن الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر يونيو الجاري، خاصة وأنهم لم يتقاضوا دفعة شهر مايو 2023، بسبب خلل فني منع صرفها من الجهتين المشرفتين عليهما بشكل رئيسي وهما اللجنة القطرية والأمم المتحدة.

رابط فحص 100 دولار شهر 6

رابط فحص 100 دولار شهر 6، الفئات المستفيدة من المنحة القطرية 100 دولار تعد الأكثر فقراً على مستوى قطاع غزة، فهم يعانون من فقر مدقع بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أن تولت حركة حماس زمام الأمور في القطاع، إذ استمر الاحتلال في تضييق الخناق على الفلسطينيين في قطاع غزة حتى أسفر عن لك جيوش من البطالة نتيجة اغلاق عشرات المصانع والورشات والمنشآت التي كانت تشغل آلاف الأشخاص، لذلك فإن البحث عن موعد صرف المنحة القطرية أمر ملح للمستفيدين منها.

تفعيل رابط 100 دولار الجديد الاستعلام الحكومي

تفعيل رابط 100 دولار الجديد الاستعلام الحكومي، عقب اعلان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، عن الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية، تبدأ الأمم المتحدة بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية تحدد لهم موعد صرف والمبلغ المتاح من المنحة، ثم تذهب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة بتفعيل رابط فحص الـ 100 دولار حتى يتمكن المستفيدين من الاستعلام عن أسمائهم من خلال الرابط لاسيما في حال تأخر استلام رسائلهم.

تفعيل رابط المنحة القطرية شهر يونيو 2023

تفعيل رابط المنحة القطرية شهر يونيو 2023، حتى اللحظة لم تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة عن موعد تفعيل رابط فحص 100 دولار، لكن الناس تأمل أن يتم تفعيل الرابط في الوقت القريب العاجل، خاصة وأنهم لم يتقاضوا دفعة شهر مايو الماضي، بسبب خلل فني طرأ على ذلك وفق ما صرحت به الجهات المختصة، وستوافيكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بتفاصيل ومستجدات موعد صرف المنحة القطرية لشهر يونيو 2023.