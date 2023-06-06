بالفيديو تشييع جثمان الشهيد محمد التميمي … لحظات مؤثرة للوداع

شيعت جماهير غفيرة من رام الله اليوم الثلاثاء 6/6/2023 جثمان الطفل محمد التميمي الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح شمال المدينة.

الطفل محمد هيثم التميمي (عامين)، استُشهد أمس متأثرًا بإصابته يوم الخميس الماضي برصاص جنود الاحتلال في بلدة النبي صالح غرب رام الله.

وكان الطفل محمد هيثم التميمي قد أصيب برصاص الاحتلال في رأسه، يوم الخميس الماضي، بينما أصيب والده (40 سنة) في كتفه ويده وتم نقلهما إلى المستشفى، حيث تأكد اليوم ارتقاء الطفل متأثرًا بإصابته.

ويسكن محمد التميمي مع عائلته في منزل قريب من البرج والنقطة العسكرية لجيش الاحتلال عند مدخل النبي صالح، وقد أصيب بالرصاص عندما كان مع والده في السيارة أمام المنزل. وبحسب هيثم التميمي، والد محمد، فإن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على السيارة فور تحركه بها أمام المنزل، ثم عندما حاول العودة إلى الخلف كرروا إطلاق الرصاص، مؤكدًا أنه شاهد جنودًا يخرجون من محيط المنزل بعد إطلاق الرصاص.