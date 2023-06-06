د. الهندي : د. شلح حمل الهم الإسلامي برفقة الأمين العام المؤسس وإرثه لا يزال باقياً

أكد د. محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء 6/6/2023 ، في الذكرى الثالثة لرحيل الدكتور رمضان شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي ، إن د. رمضان لم يكن أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي فقط، بل كان قائداً ورمزاً وطنياً فلسطيناً وداعية إسلامياً معروف على مستوى العالم.

وقال الدكتور الهندي خلال تصريحات لإذاعة صوت القدس : إن الدكتور رمضان كان وحدوياً و خير من يبحث عن المسائل المشتركة وينميها, وشارك في معظم الحوارات التي تمت بين الفصائل الفلسطينية.

وبين أن د. شلح حمل الهم الإسلامي برفقة الأمين العام المؤسس، وإرثه لا زال باقياً وتحمله الأجيال الفلسطينية، مشيراً إلى أن الكل الفلسطيني قدم التعازي لحركة الجهاد وحزن حزناً شديداً برحيل الدكتور رمضان.

وشدد على أن الحوارات الفلسطينية لا ينقصها مبادرات ولا اتفاقيات جديدة, بل ينقصنا القرار السياسي للمصالحة وهو قرار خارج عن إرادة السلطة الفلسطينية التي تواجه ضغوطاً كبيرة.

ويشار إلى أن اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، يوافق الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلّح عن عمر يناهز 62 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

بوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي د. شلّح، فقدت فلسطين والأمتين العربية والإسلامية رجل الحكمة والوحدة الوطنية، والمقاتل الصنديد في وجه المحتل الإسرائيلي، الذي أفنى عمره وهو يدافع عن فلسطين وقضيتها وأرضها وأقصاها ومقدساتها.