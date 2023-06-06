القيادي شهاب: د. شلّح تابع عملية "زقاق الموت" أثناء تنفيذها وكان له دور في تحرير قطاع غزة

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب: اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023: إن الأمين العام السابق للحركة الراحل د. رمضان شلّح، سيبقى قامة وعنواناً كبيراً في تاريخ الشعب الفلسطيني، والعربي والإسلامي على وجه العموم، فهو رحل وترك إرثا كبيراً، سياسياً وفكرياً وعسكرياً، تسير عليه المقاومة الفلسطينية وليست فقط حركة الجهاد.

وأكّد القيادي شهاب في تصريحات لإذاعة "القدس" تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة د. شلّح، أنّ رحيله كان خسارة كبيرة، كما كان أيضاً استشهاد ورحيل المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي، خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني، مضيفاً: "ما نراه من تطور في المقاومة وتصاعدها هو حصيلة ونتاج لجهود كبيرة بذلها الدكتور شلّح الذي صال وجال في المقاومة والإعداد والترتيب والتقديم، فهو كان صاحب الإنجازات الكبيرة في الضفة الغربية المحتلة عبر توجيه رجال المقاومة هناك".

وأضاف: "لا زلنا نستذكر عملية (زقاق الموت) التي تعتبر واحدة من أكبر العمليات الفدائية التي نفذتها سرايا القدس ضد العدو، ونذكر كيف كان الراحل شلّح يخرج عبر شاشات الإعلام ويتحدث عن هذه العملية أثناء تنفيذها في مكان الاشتباك الدائر في مدينة الخليل جنوب الضفة، هذا يؤكد على متابعته ودعمه للمقاومة الفلسطينية".

وذكر شهاب، أن د.شلّح كان يتابع العديد من أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وكان له دور مهم وحقيقي بتطور المقاومة في قطاع غزة، التي تمكنت من الانتصار على العدو الإسرائيلي ودحره عن قطاع غزة عام 2005، مشيراً إلى أن هذا التحرير كان حصيلة لجهد كبير قاده د. شلّح في مواجهة العدو الإسرائيلي، وتعزيز سرايا القدس وإمدادها بكل أسباب القوة والمنعة.

وتابع: "نستذكر د. شلّح في محطات فكرية وسياسية وفي محطات سعت جاهدة لتوحيد الشعب الفلسطيني وإفشال مؤامرات وصفقات كانت تُحاك لوأد المقاومة الفلسطينية، كان علامة كبيرة في حياة الشعب الفلسطيني، وهذه العلامة لم تختفي آثارها وستبقى ونحن نسير على هذا الدرب، درب الشهيد الشقاقي والراحل شلّح، واليوم يحمل هذا اللواء القائد الكبير زياد النخالة، وإخوانه في قادة وكوادر الحركة".

ويوافق اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلّح عن عمر يناهز 62 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

بوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي د. شلّح، فقدت فلسطين والأمتين العربية والإسلامية رجل الحكمة والوحدة الوطنية، والمقاتل الصنديد في وجه المحتل الإسرائيلي، الذي أفنى عمره وهو يدافع عن فلسطين وقضيتها وأرضها وأقصاها ومقدساتها.