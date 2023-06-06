تفاصيل عقد بنزيما مع الاتحاد السعودي

وقّع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، عقداً للانتقال لنادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لمدة 3 سنوات.

وقال مصدر مقرب من نادي الاتحاد: "بنزيما وقع على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل"، دون تحديد قيمة الصفقة".

وقرر بنزيما وضع حد لمسيرته في ريال مدريد، بعد 14 موسماً ومسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب في النادي الملكي.

وكانت تقارير إسبانية ربطت انضمام كريم إلى الاتحاد براتب سنوي يقدر بقيمة 100 مليون يورو.

ومن المقرر أن يظهر بنزيما في الاتحاد خلال الساعات القليلة القادمة، لكن مع ظهوره في مدريد للمرة الأخيرة، حيث سيقيم "الملكي" حفل وداع لمهاجمه الفرنسي في المدينة الرياضية "فالديبيباس"، وينطلق الحفل في تمام الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

وتوج بنزيما مع "الملكي" بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.