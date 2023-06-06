بماذا هدد الإعلام الحكومي بغزة حال إساءة النشر بشأن الثانوية العامة ؟

دعا المكتب الإعلامي الحكومي وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الاجتماعي، إلى ضرورة توخي الدقة حول ما يُنشر أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة، والحذر من نشر أي محتوىً قد يؤثر سلباً على سير وسلامة الامتحانات.

وأكد المكتب في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه ينظر بخطورة إلى أي محاولة لإرباك المشهد العام والتأثير السلبي على الواقع النفسي للطلبة.

وشدد على أنه سيضطر إلى اللجوء إلى المقتضى القانوني في حال إساءة النشر، من قبل أي جهة أو وسيلة إعلامية.

وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لخدمة الإعلام الفلسطيني، مطالباً بضرورة توفير أجواء من الطمأنينة والهدوء لأبنائنا الطلبة وذويهم الكرام، وعدم إرباك المشهد العام للطلبة وللمجتمع الفلسطيني وتوفير الظروف المناسبة والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي حتى انتهاء فترة الامتحان.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يوم غدٍ الأربعاء، بمشاركة أكثر من 88 ألف طالب وطالبة في فلسطين، بينهم 38.880 في قطاع غزة وتنتهي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.