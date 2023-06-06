الأشغال بغزة: صرف بدل إيجار لـ 226 حالة متضررة من العدوان الأخير

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن صرف بدل إيجار لـ 226 حالة متضررة من العدوان الأخير على قطاع غزة خلال مايو الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها عملت على توفير المبالغ المالية للمستفيدين بالتعاون مع المؤسسات الشريكة.

وأضافت أنها رشحت 500 حالة للاستفادة من مشروع إصلاح الأضرار الجزئية، والتي تضررت خلال العدوان الأخير، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشارت الوزارة، إلى أن لجنة التقييم الإنشائي للمباني الخطرة قامت بزيارة جميع الحالات المحولة من المديريات التابعة لوزارة الأشغال، والتي يبلغ عددها (27 حالة) وتقييمها إنشائيًا.

يذكر أن طواقم وزارة الأشغال تقوم بمتابعة عملية إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة كليًا والمتضررة جزئيًا، بالتنسيق مع الجهات الممولة والمؤسسات الشريكة.