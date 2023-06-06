الاحتلال يهدم منزلاً بحي واد الجوز في القدس

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 6/6/2023، بهدم منزل في حي واد الجوز بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الحي المذكور، وفرضت طوقا عسكريا على المنطقة، ومنعت الأهالي من الاقتراب، وشرعت بهدم منزل تعود ملكيته لعائلة طوطح، بحجّة البناء غير المرخّص.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل للعائلة في شهر آذار المنصرم، كما هدمت عددا من منازل العائلة في المنطقة ذاتها منذ عام 2015.

وأوضحت العائلة أن محاولات عديدة بذلتها لترخيص هذه المنازل التي تم تشييدها منذ 25 عاما، ولكن بلدية الاحتلال ترفض ذلك.